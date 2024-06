Kevin Spacey: "Allungavo troppo le mani. Ora sono sul lastrico, non so dove vivrò"

"Mi sono comportato male". Ad ammetterlo è stato Kevin Spacey ai microfoni del popolare show di YouTube "Piers Morgan Uncensored". "Sfidavo le regole. Allungavo troppo le mani. Toccavo sessualmente qualcuno in un modo che all'epoca non sapevo non sarebbe stato gradito", ha dichiarato in merito alle accuse di violenza sessuale che in questi anni, dal 2017 per la precisione, lo hanno portato spesso, molto spesso, nelle aule di tribunale.

E in merito ai suoi guai giudiziari ha poi aggiunto: "Non so più dove andrò a vivere. Devo tornare a Baltimora e mettere tutte le mie cose in un magazzino. La casa è stata messa all’asta, vivevo lì dal 2012, quando abbiamo iniziato a girare House of Cards lì. Non sono del tutto sicuro di dove vivrò adesso. Ci sono state un paio di volte in cui pensavo di dover dichiarare bancarotta ma siamo riusciti ad evitarlo, almeno fino ad oggi. Ho ancora molti debiti, molti milioni. La casa stessa vale molti milioni".

Questa intervista arriva solo pochi giorni prima della pubblicazione, su Discovery+, del documentario in due puntate di Katherine Haywood 'Kevin Spacey - Dietro la Maschera'. Nella mini docu serie dieci uomini - giovani attori dell'Old Vic di Londra, comparse dei set più famosi di Hollywood, ma anche ex marine - raccontano di essere stati molestati dal pluripremiato attore. Nel prodotto della Haywood parla anche Randall Fowler, il fratello maggiore dell'attore, che parlerà della loro infanzia difficile. Spacey a Morgan ha rivelato di aver passato molti anni senza parlare della sua sessualità ed evitando di parlare della sua vita privata, accusando anche la madre di non averlo difeso da un padre neo-nazista.

Nonostante le numerose denunce e processi Spacey è uscito sempre illeso: è stato scagionato dal tribunale di Southwark dopo essere stato accusato di aver aggredito sessualmente quattro uomini tra il 2001 e il 2013, stessa cosa a New York per l’accusa di Anthony Rapp, che lo ha accusato di averlo molestato quando aveva solo 14 anni. In totale sarebbero circa 50 gli uomini che negli anni lo hanno accusato di aver subito molestie. Però l'unico processo ancora in atto risulterebbe essere quello di un uomo che nel 2022 lo ha accusato di danni psicologici.