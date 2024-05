Khaby Lame si separa da Wendy Thembelihle Juel dopo meno di un anno di matrimonio

Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel si sono lasciati. A meno di un anno dal matrimonio celebrato a settembre 2023 la coppia ha deciso di separarsi, come annunciato dal manager del famoso tiktoker, Nicola Paparusso, che ha parlato di una "inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale" tra i due ex. "La separazione non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano", ha aggiunto.

Le nozze in Senegal di Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel

La cerimonia di nozze tra Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel era stata celebrata in Senegal alla presenza dei parenti più stretti e solo con solo rito religioso, motivo per cui non aveva valore legale e non sarà seguita la procedura di divorzio. Del loro giorno non era stata pubblicata nessuna foto, poi a dicembre la coppia aveva posato sui social mostrando al dito un prezioso anello. Wendy Thembelihle Juel è una modella nata in Danimarca, residente a Copenaghen, ma di origini sudafricane. È una delle protagoniste delle migliori Fashion Week del mondo. Oggi Khaby Lame si trova in America dove ha partecipato a Grammy, Oscar e Super Bowl. Diventato il creatore più seguito su TikTok, adesso è pronto ad affrontare le sua prima esperienza al cinema con il film "00 Khaby", un'action comedy di cui è protagonista.