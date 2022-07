Khaby Lame e Snoop Dog insieme per un progetto "misterioso"

Cosa ci fanno Khaby Lame e Snoop Dog insieme? È quello che tutti si stanno chiedendo da quando, qualche ora fa, il rapper americano e il ventiduenne che, solo poche settimane fa è diventato il tiktoker più seguito al mondo, hanno pubblicato un video insieme che preannuncia una collaborazione davvero interessante tra una pietra miliare del rap internazionale (sono ben 35 milioni i dischi venduti da Snoop Dog nella sua carriera), oggi cinquantenne, e un giovanissimo italiano che oggi è tra i più influenti al mondo costruendo un impero con dei divertentissimi video su TikTok e la sua innata simpatia. Il primo ad annunciare la futura collaborazione tra Snoop Dog e Khaby Lame è stato il rapper che, in un video su Instagram, ha inquadrato il tiktoker intento a ballare una sua canzone. Sono seguiti, poi, altri video e foto insieme che, senza troppe sorprese, sono subito diventati virali.

I due, infatti, si sono mostrati ai loro fan insieme, vestiti allo stesso modo e con una complicità che ha stupito davvero tutti. Il cantante di Drop it Like it's Hot ha perfino definito Lame "suo nipote" postando una foto insieme a lui su Twitter e scrivendo "Io e mio nipote. Cosa pensate abbiamo combinato insieme?", una frase che lascia intendere che i due sono a lavoro per qualcosa di speciale, un progetto "misterioso" di cui tutti stanno parlando anche se, a oggi, non si sa ancora molto. Potrebbe essere una canzone insieme? Una comparsata di Lame in un video del cantante? Staremo a vedere.

Me n my nephew. @KhabyLame ?. What you think went down? pic.twitter.com/SSoOnEa6KB — Snoop Dogg (@SnoopDogg) July 7, 2022

Intanto milioni di persone hanno visto i video e hanno commentato entusiasti questa "collaborazione" riferendosi ai due come due vere leggende, l'uno della musica e l'altro dei social. Entrambi, infatti, con la loro creatività, capacità di comunicazione e simpatia hanno saputo entrare nel cuore del pubblico e senza dubbio, insieme, potranno fare grandi cose.