TikTok: Khaby Lame è il più seguito al mondo, supera anche Charli D’Amelio

Khaby Lame è il re di TikTok: con 142,5 milioni di follower è il tiktoker più seguito al mondo. Il 22enne è riuscito a superare anche la sua "acerrima rivale" Charli D’Amelio, ballerina e content creator americana che dominava il social cinese con i suoi oltre 142 milioni di follower. Lo stacco di fan non è molto, ma è destinato a crescere. Lo straordinario successo di Lame è diventato un vero e proprio caso social: il tutto è nato per caso durante la pandemia dopo che Khaby era stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava a Chivasso (Torino). Dal 2021 il suo nome rimbalza ovunque e tutti, anche e soprattutto moltissimi vip, vogliono partecipare ai suoi video ironici.