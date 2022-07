Khloé Kardashian e Tristan Thompson: nuovo figlio surrogato dopo l'addio (e il tradimento)

Khloé Kardashian e Tristan Thompson aspettano il loro secondo figlio. Una bella notizia ma che ha lasciato tutti di stucco per il fatto che l'annuncio di un nuovo bebè arriva dopo che i due si sono lasciati quando lui ha tradito Khloé e fatto un figlio con la modella Maralee Nichols, dopo che lei lo aveva già perdonato per diverse scappatelle precedenti. Scoperto il tradimento, Khloé ha deciso di allontanarsi una volta per tutte dal cestista dei chicago Bulls che tutti ormai chiamavano "Toxic Thompson" e fino a oggi sembrava che i due non avrebbero avuto più niente a che fare.

Proprio sei mesi fa, infatti, è nato il bambino di Maralee Nichols, che il test del DNA ha confermato essere figlio di Tristan e oggi, per sopresa di tutti, arriva la notizia che Khloé Kardashian sta aspettando un altro bebè proprio dal suo ex Tristan Thompson che sarà il fratello minore della loro primogenita True, di quattro anni. Si tratta di un maschietto e sembrerebbe proprio sia stato concepito durante il riavvicinamento tra i due e prima che Khloè scoprisse del tradimento con la Nichols e decidesse di lasciare Tristan una volta per tutte. Il bambino, infatti, nascerà attraverso una madre surrogata e la Kardashian non ha voluto in alcun modo rinunciare al diventare mamma bis, anche se non più insieme al suo ex amore.

"Confermiamo che True avrà un fratello che è stato concepito a novembre" ha rivelato la portavoce della Kardashian a Page Six aggiungendo che Khloé è incredibilmente grata per questa benedizione ma chiede tatto e privacy sulla vicenda delicata.

I due inoltre, sembrerebbero essere ai ferri corti dopo il tradimento di lui e non avrebbero più niente a che fare l'uno con l'altra se non per questioni di co-parenting ma rivolgendosi a malapena la parola.

Staremo a vedere come sarà gestita questa nuova gravidanza.