Ambra Lombardo si è sposata, ma Kiko Nalli le "rovina" la festa: il messaggio

A due anni dalla fine della relazione con Kikò Nalli, Ambra Lombardo si è sposata. Un amore breve, quello tra il parrucchiere dei vip (nonché ex marito di Tina Cipollari) e l'ex professoressa, nato tra le mura del Grande Fratello nel 2019. Dopo la rottura, lei si è rifatta una vita ed è convoltata a nozze, mentre lui non è ha ufficializzato altre relazioni. Ed oggi, a poche ore dal "sì" pronunciato a Noto, in Sicilia, Nalli scrive un messaggio su Instagram tanto gentile quanto però velenoso (almeno secondo i fan più accaniti della coppia).

Sì perché a chi ha domandato a Kikò cosa ne pensasse delle nozze della ex, l'hairstylist ha risposto: "A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex… posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri". Ed è proprio nella dicitura "la mia ex" che qualcuno legge risentimento: se infatti tra i due i rapporti fossero pacifici, Kiko non avrebbe avuto problemi a nominarla direttamente.

Già nei mesi scorsi tra Ambra e Kiko si erano consumate liti, seppure a distanza. A febbraio, quando in un’intervista fu domandato a Nalli cosa ne pensasse della proposta di matrimonio che Lorenzo Cascino (attuale sposo) aveva fatto ad Ambra, lui rispose così: "Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva". Dichiarazioni pesanti a cui Ambra aveva risposto contrariata: "Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…".