Kikò Nalli innamorato: chi è la donna misteriosa che gli ha fatto perdere la testa?

L'ex marito di Tina Cipollari ritrova l'amore. Ancora non è stata svelata l'identità della donna che ha fatto perdere la testa all'hair-stylist ma è stata definita dall'ex gieffino come “una splendida persona“. Le indiscrezioni arrivano dal settimanale Ora al quale Kikò Nalli ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del suo presente ama anche del suo passato con l'opinionista di Uomini e donne.

"Con lei mi trovo benissimo - ha raccontato - è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista“. Una relazione che sembra trovare la "benedizione" della ex moglie che al contrario non vedeva di buon occhio il rapporto, nato nella casa del Gf, tra Kikò e Ambra Lombardo.