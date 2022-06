Kikò Nalli fa chiarezza su Ambra Lombardo:"Perché l'ho contattata prima delle nozze"

Kikò Nalli decide di rispondere alle accuse dell'ex Ambra Lombardo che lo ha "sbugiardato" sui social rivelando che lui l'avrebbe contattata prima delle sue nozze, lo scorso 18 giugno, con il manager siciliano Lorenzo Cascino, conosciuto a una cena organizzata da Mediaset e diventato il suo fidanzato ufficiale dopo appena tredici giorni dal primo incontro. L'ex marito di Tina Cipollari, infatti, avrebbe scritto alla Lombardo "provandoci" con lei fino a poco prima delle nozze. A rivelarlo era stata la stessa professoressa e modella siciliana che si era innamorata di Kikò sotto i riflettori del GF Vip, e lo ha fatto raccontando al settimanale "Di Più" che lui avrebbe fatto di tutto per ricucire i rapporti con lei.

"Non ha mai smesso di cercarmi" aveva rivelato la 36enne, aggiungendo: "Mi ha scritto anche prima delle mie nozze". Una frase che ha fatto tanto discutere e anche innervosire il diretto interessato che oggi, a qualche giorno di distanza dal gossip, ha voluto rispondere alle accuse attraverso Gossip e Tv, dicendo come sono andati davvero i fatti, dal suo punto di vista. Lei aveva parlato di "acqua passata" con Kikò ma lui ha ancora qualcosa da dire alla sua ex.

Cosa è successo tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo prima delle nozze di lei

Kikò ci ha tenuto a dire come sono andati davvero i fatti tra lui e Ambra. L'hairstylist non ha negato di aver scritto alla ex prima delle nozze, però, ha specificato di averlo fatto solo per farle gli auguri per il matrimonio. Un gesto di rispetto, a detta di lui, che non lascerebbe spazio a fraintendimenti (come invece ha voluto insinuare la Lombardo).

"Io non ho cercato nessuno, ha detto Nalli, "Un semplice, "auguri" non vuol dire cercare ma rispettare".

Chi è Kikò Nalli, dal lavoro da hairstylist alla TV (a Tina Cipollari)

52 anni, di Sabaudia, all'anagrafe Chicco ma tutti lo chiamano Kikò. Nalli non è solo un famoso hairstylist ma anche un personaggio televisivo che il pubblico ricorda per essere stato l'ex marito di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne. Kikò è stato anche protagonista di diversi programmi TV dove è stato opinionista come Detto Fatto, quando condotto da Caterina Balivo o Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso fino a diventare anche uno dei concorrenti del GFVip 16 dove ha conosciuto (e si è innamorato) di Ambra Lombardo.