Kikò Nalli e Tina: la confessione di Ambra Lombardo sui due ex

La storia d'amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata nel 2019 nella Casa del Grande Fratello, è naufragata un anno fa. Non si scioglie, invece, il nodo che tiene legato l'hairstylist all'ex moglie Tina Cipollari, madre dei suoi tre figli.

Parola di Ambra, che a Di Più rivela: "Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie. Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva - continua - Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi".

La storia d'amore tra Kikò e Tina

Tina e Kikò si sono conosciuti e innamorati nel 2002 a Uomini e Donne. Nel 2005 il matrimonio, dal quale sono nati i figli - Mattias, Francesco e Gianluca - nel 2017 invece la crisi e la decisione di separarsi. Lui, a parte qualche breve parentesi, non ha più avuto una relazione importante mentre la Cipollari da due anni è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui potrebbe convolare a nozze (per il momento, però, vivono ancora questa relazione dividendosi tra Roma e Firenze). Ultimamente si è vociferato di un loro allontanamento proprio a causa di un ritorno di fiamma tra i due storici ex. Notizia smentita dai diretti interessati, che comunque oggi hanno un bellissimo rapporto.