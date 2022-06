Kim Kardashian, i figli disturbano l'intervista e lei li zittisce in diretta (video)

Dopo la polemica sull'abito di Marilyn Monroe, Kim Kardashian torna protagonista di un nuovo episodio in TV e questa volta riguarda i suoi figli.

"La potete smettere?!". È così che Kim Kardashian "zittisce", con tono assertivo, i suoi due bambini Saint West, di sei anni e Psalm West, di tre, che l'hanno fatta arrabbiare disturbando la sua intervista in diretta TV. Durante un nuovo episodio del The Tonight Show con Jimmy Fellon, la Kardashian, ospite della serata, non ha potuto non fare una ramanzina ai figli, che aveva portato con sé per la prima volta in TV per farli assistere alla diretta. Saint e Psalm, però, non sono riusciti a comportarsi come la mamma avrebbe voluto e si sono messi a gridare, creando disagio in studio e costringendola a interrompere l'intervista per riprenderli davanti a tutti.

"Ragazzi la potete finire? Questa è la prima volta che vi porto a lavoro con me, potete farmi il piacere (di stare in silenzio)?", ha detto la star delle Kardashian ai figli avuti dal rapper Kanye West. "Li sento fare così tanto rumore in studio", si è giustificata, poi con il presentatore dello show, per poi rivolgersi, infine, di nuovo ai piccoli: "Ragazzi, per favore, non rovinate tutto, andiamo!"



E mentre la situazione sembrava sotto controllo e la Kardashian raccontava a Fellon della passione di sua figlia North West per lo "special effect make-up", i bambini sono tornati a fare chiasso, così, Kim è stata costretta a sgridarli di nuovo e farli uscire dallo studio.

"Ragazzi, sul serio, dovete andare" ha detto ai due piccoli spettatori.

Qui il video di Kim Kardashian che riprende i propri figli durante l'intervista (min.1.22)