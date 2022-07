Kim Kardashian sfoggia un piercing al naso insieme alla figlia (di 9 anni) e fa discutere

Kim Kardashian sa sempre come far parlare di sé. La moglie di Kanye West, infatti, è spesso al centro del gossip e questa volta, come già accaduto in passato, ha trascinato anche la figlia nel vorice del chiacchiericcio online e lo ha fatto a causa di un discutibilissimo piercing al naso abbinato alla figlia e un matchy-outfit indossato alla sfilata di Jean Paul Gaultier, durante la Settimana dell'Alta Moda a Parigi. Il look scelto dalla Kardashian in abbinamento a quello della sua bambina di 9 anni è stato un omaggio e un riferimento a un inconico (e scabroso) abito di Madonna sfoggiato dalla cantante nel 1992. E se Madonna non aveva avuto timori nell'indossare un tubino nero attillato e gessato che lasciava scoperto il seno, la Kardashian ha deciso di rendere più soft (ma comunque provocante) questo outfit coprendo il seno con delle coppe color carne per un risultato finale meno osé ma comunque d'effetto.

A far discutere, però, oltre all'omaggio a Madonna della Kardashian, è stato il fatto che la Kardashian abbia fatto indossare alla figlia, di soli nove anni, un piercing al naso con tanto di catena, oltre a un abito abbinato al suo composto da gonna e gilet gessato, cravatta, cappello e occhiali da sole. North West sembra proprio voler seguire le orme della mamma (o forse è la stessa Kim a spingerla in questa direzione) ma nonostante in tanti abbiano trovato carine le due, non sono mancate le critiche, soprattutto per il piercing al naso della bambina che già era stato al centro di polemiche anni fa. Era il 2019 quando la figlia di Kim e Kanye era stata fotografata con un piercing al naso all'età di sei anni, accessorio che poi era stato definito un finto piercing dalla mamma. Questa volta, però, sembrerebbe reale.

E anche la presenza della bambina a una sfilata di alta moda non è una novità, North, infatti, quando aveva solo 15 mesi, era in prima fila con i genitori, a una sfilata di Balenciaga.