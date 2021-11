Kim Kardashian e Pete Davidson sono una coppia, è ufficiale

Dopo settimane di rumor, la conferma. Kim Kardashian sta uscendo con Pete Davidson, 28enne volto del Saturday Night Live. A darne l'ufficialità Page Six.

È amore

Pete avrebbe più volte lasciato New York, nelle ultime settimane, per visitare l'amata a Los Angeles, città natale della 41enne Kim. Davidson avrebbe festeggiato i suoi 28 anni proprio in California, pochi giorni fa, al fianco dell'influencer. I rappresentanti della coppia non hanno volutamente risposto alle richieste di conferme da parte di Page Six.

Kardashian e Davidson sono stati avvistati per la prima volta mano nella mano nel sud della California, il 29 ottobre scorso. All'epoca i due provarono a smontare i rumor parlando di una semplice amicizia. Ma così non è. Pete ha poi invitato Kim a cena fuori, mentre Kardashian ha portato Davidson come suo più uno alla festa di compleanno di Simon Huck. Sull'account Instagram del comico è comparsa anche la prima foto ufficiale, che li vede in posa al compleanno di Flavor Flav. Presente anche mamma Kris Jenner.

E Kanye esce con una modella

E se Kim è impegnata con Davidson, il suo 44enne ex marito, Kanye West, esce con la 22enne modella Vinetria. I due hanno partecipato al loro primo evento pubblico, ovvero una la partita di basket tra Donda Academy a Minneapolis. Kim e Kanye condividono 4 figli: North, 8, Saint, 5, Chicago, 3 e Psalm, 2. Kardashian ha chiesto il divorzio lo scorso febbraio. Ed ora è pronta a voltare pagina definitivamente.