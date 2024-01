Kim Rossi Stuart dolce papà, le rarissime foto con i figli

Kim Rossi Stuart è uno degli attori più amati in Italia, presto lo vedremo vestire i panni del principe di Salina nella serie tv Netflix tratta dal libro Il Gattopardo. Oltre alla bravura, che nessuno mette in dubbio, ad alimentare l'amore nei confronti di Kim Rossi Stuart c'è anche l'estrema riservatezza in cui vivono sia lui sia la moglie, Ilaria Spada. Non hanno social, non pubblicano, quindi, foto di loro, dei figli, della loro casa. Su di loro aleggia il mistero delle star di altri tempi e per questo gli scatti che il settimanale Chi è riuscito a rubare all'attore mentre si trovava con due dei figli sul ponte della Musica a Roma sono così preziose.

Le foto mostrano un pomeriggio in famiglia, tra giochi, scherzi e tante risate. Insieme a Kim, sul lungotevere Flaminio, ci sono Lea che a febbraio compierà 2 anni e Ian 4 anni. All'appello manca Ettore, 12 anni, che forse seguirà le orme dei genitori: il bambino, infatti, ha recitato due anni fa nel terzo film da regista del padre: Brado.

A inizio novembre era circolata l'indiscrezione secondo la quale Kim e Ilaria stessero aspettando il loro quarto figlio. Il settimanale Diva e Donna aveva pubblicato una doto che sembrava essere un po' sospetta. Al momento però ancora nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma non è detto che lo facciano: basta ricordare che i due si sono sposati in gran segreto nel 2019.