Incidente per il figlio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: scivola nel Tevere, il padre lo salva

Momenti di spavento per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada che si sono ritrovati a soccorrere il figlio Ian caduto accidentalmente nel Tevere durante una passeggiata sul lungotevere di Roma. A ripercorrere l’accaduto è il settimanale Diva e Donna che ha raccontato la dinamica della disavventura capitata alla coppia, in attesa del terzo figlio.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione, Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada stavano passeggiando sul lungotevere della Capitale con i figli Ettore di 10 anni e Ian, di 3, quando, probabilmente a causa della pavimentazione ghiacciata, il più piccolo è scivolato nell’acqua. Immediata la reazione dell’attore che l’ha subito portato in salvo. Il bambino è stato subito avvolto dall’abbraccio dai genitori che lo hanno tranquillizzato dopo il brutto spavento.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada aspettano il terzo figlio

A novembre scorso Ilaria Spada ha comunicato via Instagram l'arrivo del terzo figlio con Kim Rossi Stuart. La coppia allarga la famiglia a distanza di tre anni da Ian, ultimogenito dopo Ettore, nato nel 2001. I due si sono sposati nel 2019.

Determinante per il loro amore è stata l’amica in comune Caterina Balivo: il primo incontro, infatti, è avvenuto "a casa di Caterina Balivo, nello sgabuzzino dove si mettono i cappotti. E dopo appena un mese e mezzo, ero incinta di Ettore (nato nel 2011, ndr)", ha confidato Ilaria: "Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme".