Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, quarto figlio in arrivo? Le foto che fanno notizia

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada saranno di nuovo genitori? L'interrogativo lo pone il settimanale Diva e Donna che nel numero in edicola questa settimana, mostrando la coppia tra le più affiatate del mondo dello spettacolo insieme ai loro tre figli, punta sul dettaglio del pancino dell'attrice che potrebbe celare il più dolce dei sospetti.

Stuart e Spada stanno insieme da 13 anni e hanno tre figli, Ettore, 12 anni, Ian, 4, e la piccola Lea che a febbraio compirà due anni. Riservatissimi sulla loro vita privata, non stupirebbe se la notizia di una gravidanza fosse tenuta nascosta anche stavolta come già accaduto con l'ultimogenita. "Ogni figlio che arriva migliora la coppia" aveva confidato lei parlando del loro desiderio di allargare la famiglia maturata con il tempo che ha accresciuto il loro amore. "Prima di conoscerci io e Ilaria eravamo convinti che non avremmo avuto figli. E invece..." ha spiegato solo qualche mese l'attore che, proprio come la moglie, vive un momento di grande successo professionale con la serie su Prime Video Everybody Loves Diamonds e Il Gattopardo in uscita su Netflix alla fine dell'anno. Spada, dal canto suo, è al cinema con un ruolo in Un matrimonio mostruoso.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono sposati nel 2019, poco prima che nascesse il secondo figlio, Ian. "All'inizio abbiamo vissuto come dentro una cuccia, sempre appiccicati: addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare. Volevamo solo annusarci tutto il giorno" ha confidato l'attrice quando ha ufficializzato la terza gravidanza: "Quando abbiamo deciso ci siamo chiesti: chissà cosa accadrà quando un'altra persona entrerà in questo terzetto. E invece Ian ha creato un equilibrio perfetto. Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?". L'incontro con quello che sarebbe diventato suo marito è avvenuto "a casa di Caterina Balivo, nello sgabuzzino dove si mettono i cappotti. E dopo appena un mese e mezzo, ero incinta di Ettore (nato nel 2011, ndr)", aveva detto ancora lei: "Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme".