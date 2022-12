Kirstie Alley, la vita privata: dal feeling con John Travolta alla scoperta della malattia

La morte di Kirstie Alley ha lasciato un senso di grande tristezza nei fan che ricordano l'attrice 71enne interprete di film molto popolari tra gli Anni Ottanta e Novanta. Da Star Trek II a Summer School, da Senti chi parla a Harry a pezzi, decine sono i titoli che anche grazie alla sua partecipazione hanno riscosso il successo mondiale che oggi le viene tributato sui social, a partire da John Travolta, con cui Alley aveva stretto una grande sintonia sul set. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati i figli William e Lylia, adottati insieme al marito, l'attore Parker Stevenson, pochi anni dopo le nozze. "Siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra incredibile madre è morta dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente", hanno scritto: "Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza. Era un'icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna".

I due matrimoni di Kirstie Alley

Kirstie Alley aveva 19 anni quando sposò il fidanzato conosciuto al liceo Bob Alley che, per una incredibile coincidenza, aveva lo stesso nome di suo padre. La coppia non ebbe figli e il matrimonio si concluse sette anni dopo. Nel 1983, le seconde nozze con il collega Parker Stevenson con cui, a seguito di un aborto spontaneo, decise di adottare un figlio, William, appena una settimana dopo la sua nascita: era il 1992. Tre anni dopo, poi, l'adizione della seconda figlia Lylia. Nel 1997 la coppia decide di separasi.

Kirstie Alley e il rapporto con John Travolta

"Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio tanto bene Kirstie. So che ci rivedremo": nelle parole scritte da John Travolta per salutare l'amata collega e amica, c'è tutto il senso di un rapporto molto speciale, nato sul set di Senti chi parla, film del 1989 diretto da Amy Heckerling e proseguito negli anni anche con i film Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso. Di lui, con la stessa intensità, Kirstie Alley aveva parlato nel 2018, durante la sua partecipazione al Grande Fratello americano: "L'ho amato, lo amo ancora, lo avrei sposato" disse l'attrice, lasciando immaginare come i suoi sentimenti abbiano potuto superare quelli della semplice amicizia.

Kirstie Alley e la scoperta della malattia

Kirstie Alley è morta a 71 anni a causa di un tumore diagnosticato poco tempo prima. Le cure per la malattia sono state affrontate presso il prestigioso Moffitt Cancer Center, in Florida, centro a cui i figli dell'attrice hanno dedicato il loro più sentito ringraziamento per il modo in cui i medici hanno accudito fino all'ultimo la loro amatissima mamma.