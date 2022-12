È morta Kirstie Alley, il dolce ricordo di John Travolta: "So che ci rivedremo"

La morte di Kirstie Alley a 70 anni ha sconvolto il mondo dello spettacolo. L'attrice se n'è andata dopo una breve lotta contro un tumore che era stato scoperto di recente. I messaggi e ricordi di Alley sono moltissimi sui social e non poteva quello di John Travolta. La coppia ha recitato in "Senti chi parla" e in "Senti chi parla adesso" due film che hanno riscosso un grandissimo successo e che li ha legati, nel corso degli anni infatti i due hanno continuato a frequentarsi e quando nel 2013 è stata pubblicata la serie tv "Kirstie", John recitò in un cameo: era un macchinista di Hollywood con cui la protagonista Madinson ebbe un flirt per un paio di notti e che poi la abbandonerà.

Ad agosto Travolta ha salutato la sua Sandy, l'attrice Olivia Newton-John, e anche in quel caso scrisse un dolce messaggio di saluto sui social. E così dopo aver scoperto la morte della collega solo poche ore fa su Instagram ha condiviso due foto, una di lei e una di loro due insieme con questo messaggio: "Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio tanto bene Kirstie. So che ci rivedremo".

Nel 2020 si vociferava di una possibile reunion del cast di Senti chi parla e in merito a tale possibilità Kirstie Alley dichiarò che sia lei sia John erano pronti a vestire i panni dei nonni: "Non sappiamo se saremo coinvolti anche noi, se faranno tutto con altri attori. Di sicuro ve lo faremo sapere".

"Ho tanti ricordi belli con lui su quei set - aveva aggiunto Alley -. Dalle risate alle registrazioni delle litigate per i film. Nel secondo poi avevamo i figli, è stata un evoluzione, siamo cresciuti girando quelle pellicole. Però abbiamo davvero passato attimi bellissimi che ricordo con piacere".

E Travolta affermò: "La mia cosa preferita di lui? Ce ne sono molte ma una in particolare. Che quando parla con te si dona completamente e hai tutta la sua attenzione. Ti fa sentire come se fossi l’unica persona al mondo per lui. Guarda che non è scontato ed è una cosa bellissima. In più è così amichevole e gentile in ogni occasione. Posso soltanto dire cose stupende di lui credimi".