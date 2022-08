Kledi Kadiu, gli auguri al figlio malato: oggi compie 1 anno e lo mostra sui social

E' una giornata speciale oggi per la famiglia di Kledi Kadiu. Gabriel, il secondo figlio del ballerino e della moglie Charlotte Lazzari, compie 1 anno e lo festeggiano tutti insieme al mare, dove stanno trascorrendo le vacanze. "Auguri amore" scrive Kledi tra le storie di Instagram, dove condivide una foto con il bambino in braccio, di spalle, ma poco dopo lo mostra per la prima volta sui social in un video commovente.

Il ballerino ha raccolto i momenti più belli e intensi dell'ultimo anno, con la canzone 'Gabriel' - di Enula - di sottofondo e li ha messi insieme: "Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al Sole - si legge nel post -. Sei la nostra meraviglia. Felice compleanno piccolo grande Samurai". Tra i commenti gli auguri di tanti amici e colleghi, tra cui Rossella Brescia, Fiorella Mannoia, Veronica Peparini, Andreas Muller, Anbeta e Marcello Sacchetta (che tra poco diventerà papà per la prima volta).

Il video pubblicato su Instagram da Kledi

La malattia di Gabriel

Lo scorso marzo Kledi ha parlato per la prima volta della malattia del figlio. Gabriel soffre di meningoencefalite, un'infiammazione che colpisce le meningi e il cervello, diagnosticata pochi giorni dopo la nascita perché il bambino manifestava febbre e forti convulsioni: "Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo - aveva spiegato il ballerino -. Abbiamo intrapreso fin da subito un percorso di riabilitazione precoce che ci ha permesso di capire fino in fondo come aiutare nostro figlio al meglio attraverso il gioco e la stimolazione finalizzata".

Cos'è la meningoencefalite

La meningoencefalite è un processo infiammatorio del sistema nervoso che colpisce le meningi e l’encefalo. Gli agenti eziologici possono essere essere battueri. Tra le conseguenze: anomalie del comportamento, confusione mentale, sintomi neurologici. Lo stato di coscienza può essere da leggermente turbato fino al coma.