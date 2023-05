'Addio a Kledi Kadiu', ma lui non è morto: "Mi hanno chiamato amici e parenti preoccupati"

Kledi Kadiu è morto. Questa è la notizia che purtroppo ha iniziato a circolare oggi. Vista l'insistenza con cui la sua presunta scomparsa si stava diffondendo il ballerino si è quindi trovato costretto a smentire pubblicamente la questione. E su Instagram ha scritto: "Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po' triste, però io sto bene".

"Qui scrivono che me ne sono andato... Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall'Italia?" ha scritto ironizzando su uno dei molti titoli che circolano sul web. Kledi ha inoltre raccontato che amici e conoscenti allarmati lo hanno iniziato a chiamare per volersi accertare che stesse bene.

"Buon pomeriggio a tutti faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo - queste le prime parole del danzatore - per colpa un po' di articoli che stanno uscendo da ieri sera dai titoli un po' ambigui e non carini. Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po' di volte e basta". "Sono i titoli trappola e ormai lo fanno con tutti... Nessuno viene risparmiato" conclude infine Kadiu.