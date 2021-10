Kourtney Kardashian sposa Travis Barker dei Blink-182

L'annuncio non poteva che arrivare via social, al cospetto dei suoi quasi 150 milioni di follower Instagram. Kourtney Kardashian, 42enne sorella di Kim, Khloé, Rob e sorellastra di Kendall Jenner e Kylie Jenner, ha rivelato al mondo che sposerà Travis Barker, 45enne batterista dei Blink-182.

La proposta

Barker si è proposto all'amata in spiaggia al tramonto, inginocchiandosi al suo cospetto tra centinaia di rose rosse e decine di candele, come documentato da Kourtney su Instagram. "Per sempre", ha scritto Kardashian, finalmente pronta alle sue prime nozze dopo la lunga e travagliata storia d'amore con Scott Disick. Per quasi 10 anni insieme, tra rotture e riconciliazioni sotto il freddo occhio delle telecamere del reality di famiglia, Kourtney e Scott hanno avuto 3 figli. Nel 2015 l'addio definitivo.

Un anno d'amore

Per Barker, padre di Alabama Luella e Landon Asher, sarà invece il terzo matrimonio, dopo i divorzi firmati Shanna Moakler e Melissa Kennedy. Kourtney e Travis fanno coppia da meno di un anno ma sono vicini di casa da 15 anni. Un'apparente amicizia, quella vissuta a lungo tra i due, poi diventata altro. E ora, che nozze siano.