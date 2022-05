Il matrimonio barocco di Kourtney Kardashian (in minigonna) e Travis Barker a Portofino

Rose rosse, decorazioni dorate e un lungo tappeto color cremisi. In questa ambientazione dal sapore barocco e un po' kitsch si sono detti "sì" Kourtney Kardashian e Travis Barker. Portofino, e in particolare il castello Brown, è il luogo che la coppia ha scelto per coronare il sogno d'amore iniziato con un finto matrimonio a Las Vegas e continuato con lo scambio di voti nel tribunale di Santa Barbara. La maggiore della sorelle Kardashian ha raggiunto l'altare in un abito firmato Dolce e Gabbana: minigonna e corpetto a sottolineare le forme e poi un lunghissimo velo con ricamato il volto della Madonna.

La cerimonia off limits per curiosi e giornalisti è stata un vera e propria festa, poi continuata nello stabilimento balneare di Dolce e Gabbana, alla quale hanno partecipato amici e parenti della coppia, ovviamente la famiglia Jenner – Kardashian era al completo. Tutti i look sfoggiati da Kourtney durante il suo soggiorno italiano sono stati firmati dalla casa di moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Tra gli invitati anche Megan Fox e Machine Gun Kelly, nonché i figli avuti da Kourtney con l’ex Scott Disick e da Barker con l'ex moglie Shanna Moakler.