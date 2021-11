Kristen Stewart e la storia d'amore con Robert Pattinson: "Eravamo giovani e stupidi"

In odore di nomination agli Oscar grazie alla sua Lady Diana in Spencer, film di Pablo Larrain, Kristen Stewart è tornata a parlare della tanto chiacchierata storia d'amore con Robert Pattinson, che ai tempi di Twilight riempiva magazine e siti di gossip.

Il primo bacio

L'attrice ha successivamente fatto coming out, è diventata icona dei diritti LGBT ed è attualmente felicemente fidanzata con la 33enne sceneggiatrice Dylan Meyer, ma ancora oggi milioni di fan di Bella ed Edward guardano a quel rapporto d'amore con nostalgia. D'altronde Kristen e Robert hanno fatto coppia per anni, casualmente fino alla conclusione del miliardario franchise.

"Eravamo giovani e stupidi", ha sentenziato l'attrice al The New Yorker, ricordando come la regista di Twilight Catherine Hardwicke invitò a casa gli aspiranti Edward per vederli al fianco di Bella, ovvero Kristen. La scena da provare doveva concludersi con un bacio. Pattinson conquistò tanto la regista quanto la protagonista, "con un approccio intellettuale combinato ad un "non me ne frega niente di questo, ma ho intenzione di farlo funzionare". E io ero tipo, "Ugh, stessa cosa"", ha ricordato Kristen, che ha appena annunciato le imminenti nozze con Dylan Meyer.

Presto sposa

"Ci sposeremo, lo faremo assolutamente", ha confessato Stewart, dal 2019 al fianco della sceneggiatrice. "Volevo essere io a ricevere la proposta. Sapeva cosa volessi e lo ha fatto! Ci sposeremo, sta per succedere!".

35 anni e presto nuovo Batman per il grande schermo, Pattinson ha dimenticato Kristen con la cantante FKA Twigs, sua compagna dal 2014 al 2018, e con Suki Waterhouse, sua attuale fidanzata.