L'attrice Barbara De Rossi ha sposato Simone Fratini

La nota attrice Barbara De Rossi e l'imprenditore Simone Fratini si sono sposati ieri, sabato 9 dicembre, in provincia di Arezzo. Il fatidico sì è stato pronunciato all'accademia valdarnese del Poggio, a Montevarchi, terra d'origine di lui. A celebrare il rito civile la sindaca montevarchina Silvia Chiassai Martini. "È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita", ha detto oggi la prima cittadina. Da tempo la coppia, legata dal 2015, convive in Valdarno.

Per Barbara De Rossi, 63 anni, si tratta del terzo matrimonio. Alla fine degli anni Ottanta ha sposato Andrea Busiri Vici, per poi divorziare dopo appena due anni di nozze. Cinque anni più tardi sposa con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha una figlia, Martina, nata nello stesso anno, il 10 ottobre 1995. La separazione sarebbe arrivata nel 2010. Oggi l'amore è Simone, imprenditore e proprietario di una azienda che si occupa di prodotti per capelli e protesi capillare. "Simone è un uomo solido, sensibile, che ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio", ha raccontato Barbara in passato. "È una persona eccezionale. È arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto".