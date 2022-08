L'ennesima copertina sulla body positivity di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada - Crediti Instagram e Vanity Fair

Ha ragione Sabrina Ferilli: Vanessa Incontrada, "s'è rotta le palle" di essere associata alla body positivity. O almeno così sembra dall'intervista pubblicata nell'ultimo numero di Vanity Fair, in cui le domande sul tema - nate dall'ormai famoso servizio fotografico di Nuovo pubblicato qualche settimana fa, quello in cui l'attrice veniva immortalata in scatti volutamente ingenerosi - hanno come replica solo, e per tre volte, "indifferenza". "Non mi ha ferito, replico con indifferenza", assicura. Eppure, nonostante questo, lo strillo di copertina è proprio, ed ancora "Sei bellissima". "Sei bellissima" in nome dell'accettazione di sé di cui Incontrada fu straordinaria apripista nel 2011, quando denunciò body shaming all'epoca di Zelig. "Sei bellissima" che però comincia ad essere ridondante, forse addirittura etichetta altrettanto ingenerosa.

Sì perché che Vanessa Incontrada sia bellissima è stato già gridato da un'intera piazza napoletana in occasione della sua ultima diretta televisiva su Rai Uno. Dalla pancia del Paese, direbbe qualcuno. Quella pancia del Paese a cui il messaggio di "normalizzazione" è destinato per antonomasia e che ormai sembra averlo elaborato, digerito ed assimilato. E' stato gridato da una levata di smartphone che si è innalzata in sua difesa in occasione dello sgambetto di Nuovo. E quindi insomma, sebbene ribadirlo in una copertina non comporta certo alcunché di negativo (nessuna battaglia sociale è controproducente, neanche quella opportunista degli influencer stipendiati dalle multinazionali, al limite del woke, ndr) e sebbene conosciamo noi stessi i criteri di notiziabilità, la notizia stavolta, cioè l'ennesima, non è tanto che Vanessa è bellissimaaa anche con più chili di prima eccetera eccetera quanto che, per la prima volta, il pubblico storce il naso. Perché il tutto oramai ha il sapore della beatificazione, più che della genuinità. E questo genera l'effetto opposto all'empatia, ovvero l'intolleranza.

La sottile linea di confine tra body positivity e retorica

Conosciamo ormai il limite tra body positivity e retorica. È un limite che sta spesso nella ridondanza, cioè nell'ammiccamento. Ammiccamento a se stessi e al pubblico. Per il gusto di autocelebrazione o di celebrazione; ovvero per l'auto-lusinga di chi si scatta una foto con un bikini volutamente "imperfetto" allo scopo di avere qualche like in più su Instagram e qualche titolo in più sui siti; o per lusinga verso quel pubblico che compra due euro di immedesimazione quando acquista una rivista. Ma Vanessa Incontrada non è Giorgia Soleri (che comunque non citiamo in modo dispreggiativo, ndr), non dovrebbe aver bisogno di continuare a calcare unicamente l'etichetta identitaria della battaglia sociale per proseguire nella costruzione del personaggio. Non è una influ-attivista qualsiasi che si stringe la pelle sulle gambe per fare vedere l'inesistente cellulite e fare la pesca a strascico dei like: è una artista che quest'anno le indiscrezioni volevano ad un passo dalla co-conduzione del Festival di Sanremo. E certo, la battaglia del corpo è parecchio servita in termini di immagine, ma è solo parziale nel percorso professionale.

Anche perché, infine, di fronte all'ennesima copertina sull'accettazione di sé, si potrebbe pure rispondere con l'arma della provocazione, come farebbero i migliori maestri provocatori dell'Internet, ovvero facendo notare che è proprio continuando a puntare i riflettori sul corpo, che se ne continua a sottolineare la presunta anomalia. E che se a giugno "normalizzare" era fare spallucce di fronte alle foto pubblicate dal direttore Riccardo Signoretti (perché se davvero siamo inclusivi non dovremmo vedere nulla di strano nel nuovo corpo di Vanessa), stavolta sarebbe stato farle una volta ancora.