"L'inizio della crisi un anno fa, tra ripicche e liti": tutti i motivi della separazione tra Michelle e Tomaso

L'inizio della crisi sarebbe da rintracciare ad un anno e mezzo fa. All'epoca, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, all'apparenza una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, avrebbero cominciato a vacillare, fino all'addio definitivo arrivato ieri. Restano privati i motivi della separazione, almeno nelle intenzioni dei diretti interessati, mentre i paparazzi restano appostati tutto il giorno sotto casa e i giornalisti di cronaca rosa provano ad indagare tra le ragioni del divorzio.

Un documento scritto con termini piuttosto freddi ha annunciato l'addio. "Non seguiranno ulteriori commenti", si legge nella nota stampata. Tutto nel rispetto delle figlie Celeste e Sole, 6 e 8 anni. Eppure in molti già ipotizzano il cosiddetto "effetto spill over", ovvero la crisi di cui sono state vittime molte famiglie dopo il primo lockdown, tra vicinanza forzata e accelerazione di complicazioni interne alla coppia. Potrebbe essere proprio il caso di Michelle Tomaso, secondo quanto riporta oggi il Corriere, che sembra bene informato sui fatti.

Sposi dal 2014, gli amici parlato della conduttrice e dell'imprenditore come protagonisti da sempre di un "Amore bello e litigarello". Negli anni, i due hanno sempre mantenuto indipendenza a livello di immagine: caratteri forti e diversi che però hanno trovato un punto di incontro nell'amore. Poi, un anno e mezzo fa, l'inizio della fine.

"Ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie", si legge sul quotidiano online. "Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni". E ancora: "Nuovi interessi, come quello per le arti marziali, con lei vestita da karateka in una palestra in provincia di Brescia, di proprietà di un amico dell’ex marito Eros Ramazzotti".

Da luglio i rumors parlavano di maretta, spesso smentita dai diretti interessati. Fino all'evidenza, impossibile da nascondere: nelle ultime vacanze di Natale, lei era sola, senza il marito, assieme all'amica Serena Autieri a San Cassiano, in Alta Badia. Sarà il primo Natatale da separati per Michele e Tomaso, che resteranno uniti solo per il bene delle figlie.