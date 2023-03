La bomba di Jacqueline, figlia di Heather Parisi: "Non la vedo da 10 anni, ieri mancanza di rispetto"

"Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere". Comincia così il post con cui Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia maggior di Heather Parisi, risponde alle dichiarazioni della madre durante l'intervista di Belve andata in onda ieri sera su Rai Due.

Parole durissime, quelle della 23enne, nata dall'amore tra la ballerina americana e il chirurgo Giovanni Di Giacomo. "Non vedo mia madre da dieci anni - scrive tra le Instagram Stories - Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social, proprio come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto su un argomento così delicato". E ancora: "Io sono Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per ciò che avrò creato io. per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e dei gioielli".

Ma che cosa ha detto ieri sera Heather? Durante l'intervista condotta da Francesca Fagnani, Heather ha sostenuto di essersi riappacificata con le figlie maggiori, Jacqueline e Rebecca, sebbene vivano in un altro continente rispetto al suo, che da anni si trova ad Hong Kong con le figlie minori e l'attuale marito. In particolare Fagnani le aveva chiesto se tra le due i rapporti erano tornati ad essere sereni dopo che Jacqueline aveva inviato una lettera alla rivista Donnamoderna in cui "scagionava" il papà dall'ipotesi che fosse lui l'uomo da cui Heather aveva dichiarato di aver subito violenza (va specificato che Heather non ha mai fatto il nome dell'uomo violento, ndr, anzi ha smentito lei stessa che si trattasse di Giovanni Di Giacomo, ndr).

"E' contenta di essere la suocera di Ultimo?"

Di fronte alle domande sul suo privato, Heather ha provato a evitare di rispondere, dicendo che il gossip è come il prurito di una zanzara: più lo gratti e più ingigantisce cose anche quando sono minime. Ma fagnani non si è data per vinta ed ha provato ad indagare anche su questioni più leggere, come il giudizio di Parisi sul nuovo fidanzato di Jacqueline, ovvero il cantante Ultimo. "E' contenta di essere la suocera di Ultimo?", l'ha provocata. E Heather ha finto di non sapere chi fosse. "Oppure non sa proprio chi sia", ha risposto piccata Fagnani.