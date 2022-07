La "luna di miele" di Berlusconi e Marta Fascina in Costa Smeralda

Se si considerano le (finte) nozze appena celebrate, quella di Silvio Berlusconi, 85 anni, e Marta Fascina, 32, potrebbe essere considerata anche una (finta) luna di miele. Ad immortalare i neo sposini a Porto Rotondo, in Sardegna, è il magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana.

Fa caldo. Arrivato sulla terraferma a Porto Rotondo e assistito dalla baby fidanzata Marta, il leader del Forza Italia decide di slacciarsi la camicia. A torso nudo, dimostra di essere ancora in forma e accenna pure una corsetta. Poi sale sul gommone e prende il largo nel mare della Costa Smeralda per godersi la brezza con Marta, una "quasi-moglie" visto il rito con il quale pochi mesi fa si sono promessi amore eterno.

Chi è Marta Fascina e le nozze (finte) con Berlusconi

Il 19 marzo scorso con una cerimonia simbolica Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono giurati amore eterno dopo due anni insieme. Un matrimonio che non ha alcun valore dal punto di vista legale ma organizzato per sugellare l'amore.



Nata a Melino di Porto Salvo, in Calabria, Marta Fascina ha 33 anni. Laureata a Portici, della sua famiglia di origine non si sa nulla. Candidata in Forza Italia nel 2018 in un collegio blindato, ha frequentato Lettere e Filosofia alla Sapienza. All'epoca, a Berlusconi scriveva lettere dammirazione. Nel 2015 Fascina comincia piano piano ad entrare nel "cerchio magico" attorno a Berlusconi, allora ancora fidanzato con Francesca Pascale. Poi è storia nota.