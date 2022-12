"La morte non è niente". Il dolore di Arianna Rapaccioni, moglie di Mihajlovic, nella notte di Natale

Non per tutti il Natale è un momento di festa. Per qualcuno è il momento in cui le mancanze si fanno sentire più delle altre. E quest'anno è così soprattutto per la famiglia Mihajlovic, segnata dal dolore per la morte di Sinisa, venuto a mancare appena nove giorni fa. A dedicare una poesia all'allenatore di calcio, che da anni lottava contro la leucemia, ci pensa la moglie Arianna Rapaccioni, che nella notte della Vigilia ha condiviso il testo commovente di un componimento del poeta Henry Scott Holland. Parole di dolore e di speranza, che possono essere di conforto a tutti coloro che stanno vivendo le festività in concomitanza con un lutto. Di seguito il testo completo.

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano

quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore,

ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.

Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo, è morto il 16 dicembre a 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta che che gli era stata diagnosticata nel 2019. Lo scorso mese di marzo aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure per contrastare la ricomparsa della malattia. Al suo fianco in questi anni difficili l'inseparabile moglie Arianna, con cui andava avanti da trent'anni, e i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Una famiglia che si è ricongiunta ieri, in occasione del cenone, e che ha saputo tornare a sorridere grazie all'amore per la piccola Violante, la dolcissima nipotina dell'allenatore, vero e proprio batuffolo d'amore in un momento così complesso.