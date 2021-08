La polemica sulle donne-lampadario al compleanno di Diletta Leotta

E' polemica sul compleanno di Diletta Leotta. Il motivo? La decisione di ingaggiare per il party alcune performer trasformate in "donne lampadario". La festa organizzata a Catania dalla conduttrice, infatti, prevedeva la presenza a bordo piscina di alcune ragazze con un paralume in testa. "Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti" twitta qualcuno. Ed è solo uno dei tanti commenti negativi letti in rete.

"Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole" fa eco qualcun altro. L'accusa è ovviamente quella di ridurre la figura femminile alla donna-oggetto. Ma c'è chi difende la presentatrice: "Se sono persone pagate e facenti parte di una coreografia più ampia, non vedo lo scandalo, vedo solo voglia di parlare di un'insignificante festa di compleanno da parte dei soliti gossippari". Infine, c'è chi pensa che ci siano emergenze più importanti in un momento di attualità come questo: "#DilettaLeotta nel bene e nel male in tendenza con quello che sta succedendo a migliaia di donne in Medioriente".