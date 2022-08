La Rappresentante di Lista contro Salvini: "Al suo comizio la nostra Ciao ciao"

In un tweet Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che insieme formano il duo La Rappresentante di Lista, hanno manifestato il loro disaccordo per l'utilizzo del loro brano di successo Ciao Ciao al comizio di Matteo Salvini.

"Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit" si legge nel post affiancato da un emoticon epressione di disgusto.

La canzone in questione è tra i brani di maggior successo dell'ultimo Festival di Sanremo. Arrivato settimo nella classifica finale, nelle settimane successive alla kermesse il brano Ciao Ciao è stato il più trasmesso dalle radio dopo quello dei vincitori Mahmood e Blanco e anche su Tik Tok ha raggiunto un successo clamoroso per tantissimi video. Sul palco dell'Ariston La Rappresentante di Lista chiuse l'esibizione con il pugno chiuso, gesto che suscitò il disaccordo di qualcuno, Salvini compreso: "Fra polemiche, spot alle droghe, saluti comunisti e “battesimi” a petto nudo, l’unica certezza è lui: unico, semplice, inimitabile Fiorello", fu il commento del segretario della Lega.