L'influencer partorisce e le vanno a citofonare a casa: "Svegliate il bambino, avete un cervello?"

Oltre 500mila persone hanno visto su Youtube il video "vi presento dante, il nostro bambino" pubblicato da La Sabri Gamer. E qualcuna di queste ha ben pensato di andare direttamente a casa di Sabrina Cereseto, youtuber da oltre due milioni di follower, per conoscere di persona il bebè, avuto da Alessio Bourcet, in arte Pika Palindromo, il videomaker a cui è legato da circa tre anni.

A denunciare l'accaduto è stata la stessa creator sul suo profilo Instagram. "Non venite a citofonarci a casa, ve l'ho sempre detto, a maggior ragione ora che svegliate Dante", si legge in una Stories pubblicata nella giornata di ieri. "Non è cattiveria, ma un cervello ce lo avete? Ma coa pensate che veramente vi facciamo salire in casa a fare le foto? I vostri genitori non vi hanno insegnato l'educazione". Classe 1998, nata a Monza, Sabrina Cereseto, in arte LaSabriGamer è la youtuber donna più nota nel campo dei video di gameplay. Appassionata di videogame sin dall'età di 7 anni, ha saputo crearsi negli anni un vero e proprio personaggio capace di parlare ad un pubblico di giovanissimi di temi delicati come il bullismo, l’omofobia, il razzismo, oltre ad occuparsi di ginnastica e vita sana.