Una tesi di terza media ispirata a Chiara Ferragni: la reazione dell'influencer

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da 40 milioni di euro e 26 milioni di follower è di certo una delle icone e muse ispiratrici per i giovani ai tempi del web 3.0. Può quindi accadere che la regina delle influencer diventi l’argomento principale di una tesina di terza media. Lo sa bene Anna Chiara D’Auria che ha pensato di mettere a punto una tesina, con tanto di collegamenti tra materie, dedicata alla Ferragni.

La ragazza ha condiviso il video su Tik Tok, dove tra i tanti commenti e feedback ricevuti è arrivato proprio quello della cremonese. Chiara ha condiviso il video della ragazza mostrandosi entusiasta e lusingata dalla dedica.

"Per storia gli anni 80 con la nascita di Internet. Per italiano, La donna come musa ispiratrice, A Silvia di Giacomo Leopardi perché anche Chiara è un’ispiratrice. In arte Klimt e le tre età della donna, mi ricorda molto lei. per scienze la riproduzione perché lei è mamma e influencer. In tecnologia la comunicazione e i mass media, in educazione civica". E ancora: "Obiettivo 8 dell’agenda 2030: lavoro e crescita economica. Chi più di lei? E poi in inglese la brexit, in geografia l’America perché Chiara Ferragni ha vissuto a Los Angeles, in francese Coco Chanel, icona della moda e infine musica, il pop e Madonna". Ha argomentato così Anna Chiara, diplomata al liceo linguistico e studentessa in ingegneria aerospaziale, che su TikTok è popolare per i suoi consigli su tesine a tema e tips di studio.

Del resto l’ispirazione Ferragni non stupisce, visto che non è certo la prima volta che l’influencer diventa oggetto di una tesina.

Negli anni l’imprenditrice è stata infatti la protagonista di numerose tesi di laurea dedicate all’influencer marketing e al suo business model, tanto da diventare un caso di studio all’Harvard Business School.