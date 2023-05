La vita privata di Aldo Montano: età, la moglie Olga Plachina, i figli e Instagram

Ex schermidore italiano, il campione olimpico Aldo Montano è da tempo affezionato al mondo della televisione: il 22 maggio 2023 sbarca in Honduras per fare una sorpresa al suo amico Andrea Lo Cicero, impegnato nella diciassettesima edizione del reality "L'isola dei famosi". Andiamo alla scoperta della vita privata dell'ex sportivo: le fidanzate storiche e la moglie, i figli e il profilo Instagram.

Aldo Montano: la vita privata

Aldo Montano nasce a Livorno il 18 novembre 1978. Il suo destino sembra segnato fin dalla tenera età: il padre Mario, il nonno Aldo e tre cugini sono schermidori di origine genovese, tutti capaci di conquistare il podio olimpico a squadre nella propria disciplina. Specialista della sciabola, Aldo Montano vince le Olimpiadi ad Atene 2004, ma fa molto parlare di sé quando, sedotto dal mondo dello spettacolo, viene più volte ospitato a "Quelli che il calcio", nelle edizioni condotte da Simona Ventura.

Da Manuela Arcuri ad Antonella Mosetti

Negli studi del celebre programma di Rai 2, conosce l'attrice Manuela Arcuri, con la quale intraprende una relazione che dura circa tre anni. La storia tra i due fa le fortune delle cronache rosa: la relazione vive di alti e bassi e la coppia per un periodo convive in una casa di Roma, ma i tanti impegni dell'attrice, qualche litigio di troppo e una differente visione del futuro portano all'inevitabile rottura. In una successiva intervista al Corriere della sera Montano affermerà di avere un buon ricordo della love story con la Arcuri e che i litigi non furono nemmeno troppi (come invece sostenuto dall'attrice in qualche occasione).

Di tutt'altra entità i ricordi che l'ex schermidore ha della lunga relazione con la showgirl Antonella Mosetti. Nella stessa intervista Montano dichiara: "Stavo impazzendo. Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava". La Mosetti dichiara poi successivamente che la relazione con Montano è stata probabilmente condizionata da due aborti da lei subiti e che, avendo condiviso la casa con l'uomo per quasi sette anni, la loro rimane comunque una relazione molto importante.

La moglie Olga e i figli

Nel 2015 Aldo Montano conosce l'ostacolista russa Olga Plakhina, di 18 anni più giovane. I due si sposano nel 2016 e, un anno dopo, diventano genitori di Olympia. Nel 2021 nasce Mario, il secondogenito della coppia.

Aldo Montano ha un profilo ufficiale di Instagram dove condivide molti momenti di vita quotidiana, ma anche scatti inerenti ad apparizioni televisive ed eventi pubblici.