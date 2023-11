La vita privata di Checco Zalone: età, figli, vero nome, laurea e quanto ha guadagnato con i film

Dopo la tournée nei teatri, stasera 14 novembre, Checco Zalone arriva in prima serata su Canale 5 con Amore + Iva. Direttamente dell'Arena di Verona, il comico pugliese racconterà la realtà e l'attualità come solo lui sa fare, tra racconti, imitazioni, parodie e musica. Con creatività, attraversando registri differenti, Zalone presenterà la società odierna in tutte le sue mille sfaccettature. Di seguito si procede a scoprire qualcosa di più sulla vita privata del comico, showman, cabarettista, attore e regista italiano.

Età, origini e vero nome

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici è nato il 3 giugno 1977 a Capurso, in provincia di Bari. Il suo pseudonimo nasce dall'espressione barese "che cozzalone!", ovvero "che tamarro". Ha studiato presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano e poi si è iscritto all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, laureandosi in giurisprudenza. Nel frattempo ha anche partecipato ai concorsi da viceispettori di Polizia e all'INAIL a Rimini, senza superarli. Quindi inizia a cantare nelle sale ricevimenti pugliesi in occasioni dei matrimoni, avvicinandosi poi al jazz finché non approda a Zelig. Da qui inizia la sua carriera. I programmi televisivi a cui ha partecipato: Zelig Off, Zelig, Canta e vinci, Checco zalone Show, Resto Umile World Show, Belli dentro e ora Amore + IVA.

Vita privata, moglie e figli

Checco Zalone ha una compagna dal 2005. Il suo nome è Marianagela Eboli, che ha anche recitato in alcuni suoi film. Dal loro amore sono nate Gaia e Greta, rispettivamente nel 2013 e nel 2017.

Quanto ha guadagnato con i suoi film

Come attore prima ma anche come regista dopo, Zalone al momento ha all'attivo 5 film: Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) e Tolo Tolo (2020). Pare che questi titoli abbiano incassato complessivamente 220 milioni di euro.

I social di Checco Zalone

Checco Zalone è attivo anche sui social. Su Instagram, con il profilo verificato seguito da 443.000 persone. Su Facebook, dove ne conta 3.3 milioni. Su Twitter, invece, ci sono solamente tanti profili dei suoi fan.