La vita privata di Filippo Bisciglia: età, ex compagna, fidanzata Pamela Camassa, malattia, Instagram

Il 26 giugno 2023 Filippo Bisciglia torna su Canale 5 come conduttore di "Temptation Island", reality giunto alla sua undicesima edizione. Ex concorrente del "Grande Fratello", Bisciglia ha avuto una intensa vita sentimentale ed è da 15 anni legato a Pamela Camassa, recente concorrente dell' "Isola dei famosi". Dalla giovinezza agli amori: ripercorriamo la vita del conduttore.

Filippo Bisciglia: la vita privata

Filippo Bisciglia nasce a Roma il 24 giugno del 1977. Ha un ottimo rapporto con i suoi genitori e sua sorella: un legame che si forma quando, tra infanzia e adolescenza, ha avuto dei problemi di salute: Filippo ha infatti dovuto combattere con il Morbo di Perthes (Legg-Calvé-Perthes), una patologia che colpisce l'anca. SI tratta di una condizione che può coprire anche diversi anni della persona colpita e vede l'interruzione dell'afflusso di sangue alla testa del femore e, di conseguenza, la morte delle cellule ossee. Un processo che ha come risultato la necrosi avascolare, fino alla rigenerazione dell'osso. Durante la giovinezza Filippo Bisciglia è comunque riuscito a conseguire il diploma alberghiero e a praticare tennis - una delle sue passioni - a livello agonistico.

Quando ha 17 Filippo conosce una ragazza di nome Arianna, con la quale intraprende una relazione di circa tre anni. La storia termina a causa della eccessiva gelosia di lui. Successivamente il conduttore manifesta il desiderio di incontrarla per chiederle scusa di alcuni comportamenti che lui stesso giudica eccessivi. Quando nel 2006 Bisciglia entra nella casa del "Grande Fratello" è fidanzata con Flora Canto, all'epoca non famosa e anni dopo moglie di Enrico Brignano (nonché madre dei suoi figli). Nel corso della permanenza nella casa più spiata d'Italia, Filippo Bisciglia ha la possibilità di conoscere Simona Salvemini: tra i due si crea un legame tanto forte da spingere l'uomo a lasciare la Canto, che lascia in diretta tv durante la sua permanenza nella casa. Terminato lo show, tuttavia, la relazione tra Bisciglia e la Salvemini ha vita molto breve.

Di lì a breve, nel 2007, Filippo Bisciglia conosce quella che diventa la donna della sua vita: Pamela Camassa, all'epoca già reduce da diversi anni di esperienze televisive. Dato il suo recente passato sentimentale un po' turbolento, l'uomo ha dovuto convincere Pamela di essere la persona giusta per lei: ne è valsa la pena perché ne è scaturita una bellissima e longeva storia d'amore. I due si sono dichiarati non interessati all'istituzione matrimoniale, anche se sulla possibilità di diventare genitori c'è una piccola diatriba: lui vorrebbe un figlio, mentre lei si p detta non sufficiente pronta per dare luce a una nuova vita. Filippo Bisciglia ha più volte manifestato il suo amore a Pamela Camassa, definendola una persona bellissima ma al contempo semplice.

Filippo Bisciglia ha una pagina ufficiale di Instagram che vanta oltre 940.000 follower. Qui pubblica sia foto inerenti alla sua professione che scatti di vita quotidiana.