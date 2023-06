La vita privata di Massimo Ranieri: età, moglie e figli

Massimo Ranieri è tra gli artisti più longevi ed eclettici dello spettacolo italiano, da anni attivo tra musica, cinema e televisione. In onda su Rai 1 con due speciali dal titolo "Tutti i sogni ancora in volo", trasmessi il 26 maggio e il 2 giugno 2023, ricchi di canzoni, ricordi, aneddoti, l'artista ha una vita privata ricca anche se caratterizzata da una rigorosa privacy. Scopriamo qualcosa in più della sua sfera sentimentale.

La vita privata di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri nasce a Napoli il 3 maggio del 1951 con il nome di Giovanni Calone. Quinto di otto figli, lavora fin da giovanissimo, svolgendo varie attività (da fattorino a barista). Notato da un discografico nel 1964, comincia una delle carriere più longeve della musica italiana. Tanta musica, ma anche molto cinema, teatro, televisione.

Un grande uomo di spettacolo che ha sempre, però, fatto particolare attenzione alla propria privacy. Lontano dai pettegolezzi e da occhi indiscreti anche se, per forza di cose, nel corso degli anni sono emersi diversi dettagli inerenti alla sua vita privata.

Massimo Ranieri è stato legato per diversi anni con Franca Sebastiani. Conosciuta negli anni ’60, la donna all’epoca cantava con lo pseudonimo di Franchina, per poi dedicarsi successivamente alla scrittura e al giornalismo. Dalla loro storia d’amore è nata Cristiana Calone, unica figlia dell’artista, riconosciuta però soltanto nel 1997. Alla base della rottura tra il cantante e la Sebastiani potrebbe esserci proprio la volontà dell’uomo di non riconoscere la bambina. In anni recenti Ranieri si è dichiarato molto pentito dell’accaduto, sebbene pesantemente condizionato dai discografici dell’epoca; una versione, questa, confermata anche dalla Sebastiani. Massimo Ranieri ha cominciato a frequentare la figlia dopo il riconoscimento e l’ha presentato pubblicamente nel 2007 nel programma di Rai 1 “Tutte donne tranne me”. Nel 2011 Cristiana ha reso suo padre nonno del di un bambino di nome Massimo Claudio. Franca Sebastiani è morta nel 2015 dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Dopo la storia con Franca Sebastiani, Massimo Ranieri ha avuto altre importanti relazioni, puntualmente vissute lontane dai riflettori. Ha vissuto una storia d’amore, durata circa dieci anni, con l’attrice Barbara Nascimbene, con la quale recitò nel film “Il ricatto”, uscito nel 1991. La storia naufragò quello stesso anno. L’attrice è venuta a mancare nel 2018.

Successivamente Massimo Ranieri è stato legato con la cantante lirica Leyla Martinucci. I due hanno fatto coppia fino al 2010. In seguito non sono state rese note ulteriori ed eventuali relazioni del cantante.