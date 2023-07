La vita privata di Nunzia De Girolamo: età, marito Francesco Boccia, figlia e Instagram

A lungo attiva in politica, Nunzia De Girolamo si è affermata in anni recenti come volto ricorrente del piccolo schermo: da opinionista a conduttrice, dal 3 luglio 2023 la vediamo su Rai 1 come conduttrice, insieme a Gianluca Semprini, del giornaliero "Estate in diretta". Per l'occasione scopriamo qualcosa in più della sua vita privata.

La vita privata di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo nasce a Benevento il 10 ottobre 1975. Il padre, Nicola, era direttore del consorzio agrario della città campana. Conseguita la maturità scientifica, si trasferisce a Roma dove si laurea in giurisprudenza all'Università La Sapienza. Prima di emergere in politica, copre vari ruoli in campo legale e collabora con l'Università degli Studi del Sannio e con l'Università degli Studi del Molise.

Entrata in politica nel 2007 dove sposa la causa di Forza Italia, diventa Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (2013-2014). Durante la sua esperienza in politica, il 23 dicembre 2011 sposa in municipio Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico (poi ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II). Un'unione molto chiacchierata, dato che i due appartengo a due idee politiche opposte, ma resistente. Dal loro amore nel 2012 nasce una bambina di nome Gea.

Nel 2016 Nunzia De Girolamo riceve il rinvio a giudizio per un'inchiesta su presunte irregolarità per falsi mandati di pagamento all’Asl di Benevento, per episodi risalenti al 2012. Nel 2020 l'accusa chiede una pena di 8 anni, ma alla fine dello stesso anno viene assolta perché il fatto non sussiste. Nel 2022 la Corte d'Appello di Benevento conferma il verdetto di primo grado, assolvendo la donna.

Al settimanale Oggi la De Girolamo dichiara: "Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all'inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime".

Negli anni Nunzia De Girolamo è diventata un volto ricorrente della televisione, come opinionista (Non è l'Arena, La vita in diretta, Piazzapulita), concorrente di Ballando con le stelle (2019) e conduttrice (Ciao maschio, Estate in diretta). Attiva anche su Instagram, sul suo profilo ufficiale, condivide sia foto inerenti ad impegni professionali che scatti di vita privata.