La vita privata di Rocío Muñoz Morales: l'amore per Raoul Bova e le figlie

Attrice, ballerina e modella: la spagnola Rocío Muñoz Morales ha spaziato, nel corso della sua vita, in vari campi dello spettacolo. Il 26 maggio e il 2 giugno 2023 affianca Massimo Ranieri nello show di Rai 1 "Tutti i sogni ancora in volo". Il nome di Rocío Muñoz Morales è strettamente legato - da oltre dieci anni - a quello dell'attore Raoul Bova. Ma cosa sappiamo della loro storia? Dal primo incontro alla nascita delle due figlie: leggiamo qualcosa in più.

La vita privata di Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales nasce a Madrid il 10 giugno 1988. Nel primo decennio degli anni 2000 si mette in luce nella sua Spagna come modella e ballerina. Prende parte al tour mondiale del cantante Julio Iglesias e si afferma presso il grande pubblico come coreografa di "¡Mira Quién Baila!", versione spagnola di "Ballando con le stelle". Dopo aver recitato nella serie iberica "Ángel o demonio", nel 2011 entra del cast del film italiano "Immaturi: il viaggio" (uscito poi nel 2012 nelle sale italiane): un'esperienza che le cambierà totalmente la vita.

Sul set del film conosce infatti Raoul Bova. La passione si manifesta successivamente, quando il noto attore divorzia dall'ex moglie Chiara Giordano. In un secondo momento Rocío Muñoz Morales rivela che lei stessa era reduce da una storia rivelatasi infelice, ma respinge con fermezza l'accusa che qualcuno le aveva mosso, ovvero quella di essere la causa della fine del matrimonio di Bova.

La coppia formata da Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova si rivela fin dal principio felice. I due diventano per due volte genitori (ma l'attore aveva già due figli nati dal precedente matrimonio): nel 2015 viene al mondo Luna, mentre nel 2018 nasce Alma.

Nel corso degli anni sono circolate voci inerenti a un possibile matrimonio, anche se a oggi le nozze non sono state celebrate. Rocío Muñoz Morales ha dichiarato a Io Donna, settimanale del Corriere della Sera, di andare una volta a settimana dalla psicologa: un percorso - ha aggiunto - che può essere complesso, ma in grado di fornire benefici capaci di affrontare la vita in modo ottimale.

L’attrice ha un profilo Instagram ufficiale dove è solita pubblicare foto riguardanti la sua professione. Non mancano però le parentesi più intime: si segnalano alcune foto molto tenere dove appare in compagnia delle sue due bambine.