Svaligiata la casa della figlia di Anna Pettinelli: "Mi hanno portato via ogni ricordo"

La figlia di Anna Pettinelli, Carolina, è stata derubata. I ladri le sono entrati in casa e hanno portato via tutto, a raccontarlo è proprio Carolina su Instagram con una storia, che è poi stata ricondivisa dalla madre.

"Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest'estate" ha scritto Carolina. "Vorrei ringraziarli per avermi portato via ogni oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare) - aggiunge poi -. Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine. Ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza. Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai".