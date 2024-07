Ladri a casa dell'influencer Chiara Nasti, portati via Rolex e gioielli: le foto sui social

L'abitazione di Chiara Nasti è stata svaligiata. Rientrando in casa, l'influencer napoletana e il marito calciatore Mattia Zaccagni, si sono accorti del furto, come già successo alcuni mesi fa. A diffondere la notizia è la stessa Nasti, che sui suoi account social ufficiali ha pubblicato una foto che mostra scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati. "Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia. Pezzi di m...", ha commentato su Instagram. Rientrando a casa, la Nasti si è resa conto che la porta era chiusa dall'interno ed ha allertato le forze dell'ordine.

I ladri sarebbero entrati da una finestra del bagno e una volta in camera da letto hanno devastato mobili, armadi e aperto la cassaforte. Ancora da quantificare il valore del bottino tra borse, scarpe, orologi e gioielli. Proprio in questi mesi Nasti e Zaccagni sono in attesa del loro secondo figlio, una femminuccia, che si chiamerà Dea o Sole. Nel 2022 erano diventati genitori per la prima volta di Thiago.