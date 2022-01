Ladri al negozio delle sorelle Rodriguez: papà Gustavo insegue e blocca i ladri

"Sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose e hanno tentato di rubare delle scarpe". Cecilia Rodriguez racconta tramite i social quanto accaduto nel negozio di porta Ticinese, il Sister's Market, aperto con la sorella Belen. Fortuna ha voluto che all'interno del negozio ci fosse papà Gustavo che accortosi del fatto ha inseguito i giovani riuscendo poi a fermarli con il bottino.

Alle parole di Cecilia hanno fatto seguito quelle di Belen che in una stories Instagram ha scritto: "Hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione e ha corso dietro ai ladri per 200 metri!! Per poi prenderli e chiedergli di restituirle!! #orgoglioargentino".

Il negozio è stato aperto poco prima di Natale e nasce in collaborazione con Admo. Le due sorelle hanno messo in vendita abiti ed accessori indossati negli eventi più importanti e il ricavato viene devoluto in beneficenza al Centro Maria Letizia Verga che comprende il Centro di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianto di Midollo Osseo, della Fondazione Mbbm Ospedale San Gerardo di Monza, punto di riferimento nazionale per la cura delle leucemie ed emopatie del bambino.