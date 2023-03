Lady Gaga sul red carpet aiuta un fotografo a rialzarsi: il video è virale

Sul red carpet un bellissimo e nero abito Versace, sul palco maglietta, jeans strappati e neanche un velo di trucco. Lady Gaga è stata una delle protagoniste assolute della premiazione degli Oscar che si è svolta ieri al Dolby Theatre. Ma ancora prima che la sua intima interpretazione di Hold my hand creasse scalpore, per la scelta della popstar di mostrarsi acqua e sapone era diventato virale un altro video, sempre con Lady Gaga protagonista.

La cantante di Shallow, Poker face, Bad romance, Applause, Just Dance mentre stava camminando sul lungo tappeto rosso, ma quando si è accorta che uno dei fotografi era inciampato cadendo si è subito voltata ed è corsa in suo soccorso. Gli ha messo una mano sotto il braccio e ha cercato di dargli un po' di stabilità mentre si stava rialzando. Un momento durato pochi secondi che però ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Nulla di straordinario, non un gesto eroico, bisogna sottolinearlo, ma assolutamente un'accortezza in linea con la personalità di Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Lady Gaga corre ad aiutare un fotografo che cade sul red carpet ?? #Oscars pic.twitter.com/DVPGcu090O March 13, 2023