Lady Gaga canta agli Oscar in t-shirt e jeans: l'esibizione è commovente (VIDEO)

Nella nostra mente era ancora ben impresso il momento in cui Lady Gaga e Bradley Cooper cantarono Shallow sul palco degli Oscar nel 2019. La loro intensità e complicità avevano portato milioni di spettatori a immaginare che tra i due oltre all'affinità artistica ci fosse qualcosa di più.

Lady Gaga però ieri sera è riuscita a superare quel momento emozionante e ieri sera durante la cerimonia degli Academy Awards è stata la protagonista di un'esibizione che nella sua semplicità è risultata rivoluzionaria. Tolto l'abito Versace che ha indossato per il red carpet è salita sul palco senza alcun fronzolo, nessuna scelta spettacolare: solo la sua voce, i suoi musicisti, una t-shirt, un paio di jeans e neanche un velo di trucco. Una scelta stilistica che ha lasciato tutti a bocca aperta e che infatti sta facendo parlare.

La sua non partecipazione era stata data quasi per scontata dopo che Glenn Weiss, produttore esecutivo della notte degli Oscar, aveva spiegato che erano stati invitati tutti e cinque i candidati alla statuetta come migliore canzone, ma che solo in quattro avevano confermato. Il suo arrivo sul red carpet e poi lo show sono stati, quindi, quasi una sorpresa (trapelata nel corso della giornata di ieri).

Prima di cantare Hold My Hand, la popstar ha voluto fare una breve introduzione: "Penso che tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita, e tutti abbiamo bisogno di un eroe". Il premio come migliore canzone originale è stato poi dato a Maragadha Mani e Chandrabose per Naatu Naatu, colonna sonora del film RRR. Ma possiamo affermare con certezza che questa esibizione rimarrà nella storia degli Academy Awards.

Oltre Naatu Naatu e Hold My Hand, in gara c'erano Lift me up di Rihanna da Black panther: Wakanda forever, Applause dal film italiano Tell it like a woman, cantato da Sofia Carson e Diane Warren, e This is a life da Everything everywhere all at once, il film che ha trionfato in questa edizione degli Oscar.

"You might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside." Lady Gaga introduces her performance of "Hold My Hand" at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/n04D232RP0 March 13, 2023