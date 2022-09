Lady Gaga in lacrime, il video su Instagram

Una Lady Gaga a pezzi, distrutta e soprattutto molto dispiaciuta. Così si è mostrata su Instagram dopo essere stata costretta a fermare il suo concerto a Miami a causa del maltempo. Una decisione obbligata, per assicurare che nessuno potesse rimanere ferito, ma che ha comportato un'enorme sofferenza alla popstar che infatti ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan tramite il suo profilo social. Nel video spiega, tra una lacrima e un'altra, che le condizioni meteorologiche erano troppo avverse e che se anche aveva smesso di piovere un fulmine aveva colpito il terreno vicino a dove si svolgeva il concerto.

“Chromatica Ball” è il settimo tour di Lady Gaga, a supporto del sesto album, Chromatica, una tournèe che ha ha subito numerosi ritardi: era stata programmata per il 2020, poi rimandata al 2021 e infine al 2022 a causa della pandemia, è quindi comprensibile la frustrazione della cantautrice nel dover fermare uno dei concerti in programma deludendo così sia i fan sia se stessa.

Gaga ha comunque provato a continuare il live, ma non è stato possibile fare molto di più. Le parole di Lady Gaga: “Ciao a tutti, grazie mille per essere venuti al The Chromatica Ball. Abbiamo davvero provato a finire lo spettacolo a Miami stasera, ma non ci siamo riusciti perché anche quando la pioggia ha smesso di venire giù, c’è stato un fulmine che ha colpito il terreno molto vicino a noi. Volevo anche essere la vostra bad b!tch, ma voglio anche essere responsabile". Con la voce rotta dal dispiacere Gaga aggiunge: "Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini. Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di Rain On Me sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita".

"Ringrazio chiunque mi abbia lanciato questi fiori sul palco - il pensiero va poi ai suoi fan - Per me questi gesti valgono molto. Però voglio che i posti nei quali mi esibisco siano sicuri. La decisione più sicura per tutti, per voi e per me era di chiudere prima lo spettacolo. Vi amo e sono felice che stiamo tutti bene. Ci vediamo presto sul palco. E fino ad allora vi dico che Chromatica non è finita qui”.