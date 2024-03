Lady Louise paparazzata in vacanza da sola: la somiglianza con la nonna Elisabetta II è impressionante

Mentre il mondo grida al complotto e tutto ciò che è stato, e verrà, pubblicato da Kensington Palace (e non solo) è messo in dubbio Louise Windsor, la nipote prediletta di Elisabetta II, è stata fotografata dai paparazzi di Chi in vacanza senza genitori a St. Moritz.

Ciò che più colpisce però è la somiglianza con la nonna. 20 anni, studentessa universitaria modello alla St. Andrews University, dove studia inglese (scelta che già prima di lei avevano fatto William e Kate, che si conobbero proprio St. Andrews). I suoi genitori, i duchi di Edimburgo, frequentano da vent'anni la località sciistica e non è dunque una sorpresa trovarla lì in compagnia, però, di sole due amiche. Lady Luoise si è dedicata quasi esclusivamente allo sci, "pochissime le uscite dalla villa che la ospitava: con le ragazze ha fatto una capatina alla discoteca Dracula e poi hanno mangiato in un noto ristorante". Secondo voci di Palazzo in molti scalpiterebbero "per poter coinvolgere la giovane, studentessa universitaria modello, negli impegni ufficiali della Corona.