Laetitia Casta incinta del quarto figlio a 43 anni

Cicogna in arrivo per Laetitia Casta. Già mamma di tre bambini, l'attrice ed ex modella aspetta il quarto figlio dal marito Louis Garrel. A portare la notizia in Italia ci pensa il settimanale Gente, che ha immortalato la bellissima Laetitia mentre si reca al conservatorio di Parigi per seguire alcune lezioni di musica: il pancione spunta dal cardigan rosa e sembra raccontare un quarto mese di gravidanza. Una notizia vissuta nel massimo riserbo ma ormai 'incontenibile'. Maschietto o femminuccia? Ancora non è noto.

Se lei è ormai avvezza alla maternità, per Louis, col quale è sposata dal 2017, si tratta del primo figlio: in passato però, insieme alla sua ex Valeria Bruni Tedeschi, ha adottato una bambina di origine senegalese, Oumy.

Una famiglia allargatissima, pronta ad accogliere il nuovo bebè. Laetitia ha già tre figli: Sahteene nata nel 2001 dall'amore con Stéphane Sednaoui. Ci sono poi Orlando (14 anni) e Athena (11), nati dal matrimonio ormai terminato con Stefano Accorsi. Anche Accorsi nel frattempo si è consolato presso altri lidi: ad agosto, la giovane moglie Bianca Vitali ha dato alla luce Alberto, secondo erede dopo Lorenzo, nato tre anni fa.