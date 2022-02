Lamberto Sposini compie 70, Massimo Giletti: "La sua ex moglie è un esempio di devozione e amore"

Lamberto Sposini festeggia 70 anni il prossimo 18 febbraio. Un compleanno importante per il giornalista, dal 2011 lontano dalla tv a causa di gravi problemi di salute. L’occasione è già raccontata come una celebrazione da onorare da Massimo Giletti che di lui e del grande legame che li unisce ha parlato a qualche giorno dalla visita all’amico.

“Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento. Un'amicizia che si è consolidata nel tempo” ha detto ad Adnkronos: “Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni”.

“La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni - ha proseguito il conduttore su La7 di 'Non è l'Arena' - Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con l'allora direttore Fabrizio del Noce. Ritornò alla conduzione della 'Vita in diretta'”. Giletti jha poi precisato come in questi anni Lamberto sia sempre stato accudito con grande amore dai suoi famigliari e, in particolare, dalla ex moglie.

“Non è mai stato mai abbandonato. La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita - ha proseguito Giletti - è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore. Un esempio di devozione e amore. Andrò a Milano anche per ringraziarla personalmente”.

L'affetto per Lamberto Sposini

Era il 29 aprile del 2011 quando Sposini fu colpito da un ictus, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione 'La vita in diretta' dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton, e sottoposto poi a un intervento. Da allora il giornalista non ha più potuto tornare in tv, ma l’affetto dei colleghi è sempre rimasto immutato, come confermano gli attestati di stima e affetto che gli vengono rivolti. Come quello di Enrico Mentana che tempo fa ha ammesso come l'amicizia con Sposini e il suo stato di salute siano un pensiero costante: “È stato un alter ego per lungo tempo e ci vogliamo molto bene”, le parole del direttore del Tg di La7; e poi, ancora Cesara Bonamici, Barbata d’Urso e Mara Venier che, in diretta a Domenica In, ha mostrato la foto del suo amico amatissimo.