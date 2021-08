Il figlio di Lando Buzzanca: "Nessuno di noi ha pensato di mettere papà in un ospizio"

Lando Buzzanca "è un leone, ci farà fuori tutti". Parola del figlio Massimiliano, che ha rassicurato sulle condizioni del padre, dopo che erano tornate a circolare voci preoccupanti su un suo peggioramento di salute durante la riabilitazione. L'attore, che compirà 86 anni il prossimo 24 agosto, ha confermato il figlio, sta affrontando infatti un percorso riabilitativo in una struttura dopo essere scivolato in casa lo scorso maggio e aver riportato un trauma cranico.

"Nessuna situazione drammatica per ciò che lo riguarda", ha assicurato Massimiliano Buzzanca, raggiunto dall'Adnkronos. "Tiene duro", ha detto il figlio dell'attore, che poi ha scherzato: "Lo abbiamo soprannominato Highlando".

Lando Buzzanca, come sta oggi l'attore dopo la caduta in casa lo scorso maggio

"Le condizioni fisiche di nostro padre sono perfette, per un uomo di 86 anni. Non dico che sia in forma fisica smagliante ma sta bene”, ha aggiunto Massimiliano Buzzanca, per poi ribadire: "E sia chiaro: nessuno di noi ha mai pensato di mettere nostro padre in un ospizio". Parole che sono una replica alle ricostruzioni di uno scontro tra la fidanzata dell'attore, Francesca Della Valle, e i figli sulla gestione della convalescenza di Lando.

Nei giorni successivi al ricovero di Buzzanca, Francesca Della Valle aveva lamentato presunti veti da parte del figli dell'attore. "In questa difficile circostanza né io né gli altri familiari abbiamo messo limiti, se non quelli imposti dai medici e, come tutti noi, Francesca ha potuto vedere papà dalla 'finestrella' della sua stanza: di più non si può fare date le sue condizioni", aveva replicato Massimiliano Buzzanca, rispondendo alle proteste sollevate da Della Valle.