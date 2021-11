Il figlio di Lando Buzzanca: "Mio padre malato, non guarirà mai". L'attore in condizioni critiche

"Papà non è in grado di capire il 90/95% di quello che gli succede intorno, di certo non capisce gli effetti giuridici di un matrimonio, è come un bambino di 8 anni". Così il figlio di Lando Buzzanca decide di rompere il silenzio sulle condizioni del padre, che verserebbe da circa un anno in condizioni critiche e al momento recuperato in una struttura di riabilitazione. Situazione che porta il giovane Massimiliano, anch'esso avviato alla carriera di attore come il papà, a nutrire preoccupazioni circa il presunto matrimonio che il padre avrebbe chiesto alla nuova compagna Francesca Della Valle. "Tutti lo conoscono come il grande attore, ma papà purtroppo è malato e ha anche la demenza senile. Non tornerà mai più indietro, è destinato a stare sempre peggio, non guarità mai", confida Massimilano.

Pare infatti che il grande Lando, 86 anni, sia vittima di un importante deficit cognitivo. Una situazione che sta riversando l'intera famiglia nel dolore. "Se l’anno scorso aveva un deficit di 7 su 10, oggi siamo a 9 - sottolinea il figlio al Corriere della Sera - I risultati degli esami a cui è stato sottoposto sono questi. Anche se non vorrei parlarne pubblicamente perché mi dà un dolore enorme raccontare come sta papà". Poi l'uomo aggiunge: "Su 40 parole ne ha comprese 4; su 20 frasi non ne ha capita nessuna, zero su venti. Anche con i numeri va male".

Il matrimonio con Francesca è un caso, il giudice si pronuncia

Nonostante queste difficoltà cognitive, l'attore, il merlo maschio del cinema anni Settanta, avrebbe preso la decisione di sposare la sua compagna, Francesca Lavacca, in arte Della Valle, con cui ci sono 35 anni di differenza. I due fanno coppia da circa sei anni. E la donna sostiene che sia stato proprio lui a chiederla in sposa, ma Massimiliano nutre perplessità. La compagna, invece, è di tutt'altro avviso: "Lando sta benissimo e ha detto che non vede l'ora di sposarmi", ha dichiarato. Intanto, il giudice tutelare ha emesso una sentenza nella quale si dice che l'attore non sarebbe in grado di convolare a nozze. Ma Francesca ha fatto ricorso ai figli.