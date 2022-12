La vita privata di Lando Buzzanca: la relazione con Francesca Della Valle, in lite con i figli

La vita privata di Lando Buzzanca è stata spesso al centro delle cronache degli ultimi anni. L'attore, scomparso oggi all'età di 87 anni per il peggioramento di una grave forma di demenza senile, è stato sposato per 57 anni con Lucia Peralta, madre dei suoi due figli, Massimiliano e Mario. Dopo la morte della donna nel 2010, Buzzanca ha conosciuto Francesca Dalla Valle, più giovane di lui di 35 anni, e con lei ha iniziato una relazione causa di dissapori in famiglia.

Le liti in famiglia

Era il 2020 quando Lando Buzzanca difendeva la propria volontà di disporre delle proprie finanze contro le presunte intromissioni dei figli che, dal canto loro, spiegavano che mai nessuno aveva tentato di impedire nulla: "Nessuno della famiglia, ma proprio nessuno, ha mai minimamente pensato di voler interdire papà... Abbiamo chiesto al giudice tutelare che gli sia assegnata una persona di fiducia che possa amministrare al meglio le sue proprietà. Lui non è mai stato abituato a occuparsi delle questioni economiche, lo faceva mamma. E le cose sono peggiorate da quando ha avuto un’ischemia nel 2014… a me, sinceramente, dei soldi di papà non me ne può fregare di meno. È giusto che se li goda, cerchiamo solo di tutelarlo".

La questione tornò ad essere affrontata qualche tempo dopo, quando in seguito alla caduta in casa che comportò il ricovero in ospedale di Lando, Francesca Della Valle lamentò pubblicamente l'impossibilità di vedere il compagno per volere dei figli di lui: "Non devo essere informata su nulla. Non so quali siano le sue condizioni di salute. C’è un muro attorno a questa vicenda. Hanno tolto il telefono a Lando, ma per lui sentirmi è determinante e avermi vicino gli sarebbe d’aiuto. Io sono la sua luce" raccontò la donna. Ben diversa la versione dei figli: "Casco dalle nuvole. La relazione con Francesca è iniziata dopo un lungo periodo di vedovanza vissuto da mio padre con profondo dolore e non è mai stata una convivente", le parole rilasciate da Massimiliano in quella circostanza, pronto ad assicurare di non aver mai posto limitazioni e a difendere le proprie posizioni: "Invece la signora Francesca ha reso pubblico un fatto molto privato e di questo, forse, se ne occuperà la magistratura".

Il "matrimonio impedito" e le ultime accuse

Nel 2021 Francesca Della Valle è tornata a farsi sentire denunciando a mezzo stampa i figli di Lando Buzzanca, colpevoli a suo dire, di aver fatto saltare il matrimonio con l'attore. La faida famigliare è poi proseguita con le ultime dichiarazioni della donna e anche del medico Fulvio Tomaselli, portavoce di un presunto messaggio dello stesso Lando ricoverato in una rsa e descritto come "detenuto, segregato, contro la sua volontà" che, trascurato e lasciato solo, chiedeva di essere salvato. "È molto facile, in questo momento, farsi della “facile pubblicità” sulle spalle di un grande attore, grande uomo e padre, visto che lo stesso non si può difendere o negare quanto viene dichiarato e pubblicato", disse allora Massimiliano: "Il mio ormai anziano Genitore non ha mai manifestato né a noi figli, né ai suoi più cari amici, né ai suoi fratelli e parenti, quando poteva farlo, l’esistenza di qualsivoglia relazione sentimentale, liquidandola come “una signora alla quale sto dando una mano”". Infine, la certezza che la donna non avesse mai frequentato la loro casa ("Ha saltuariamente frequentato papà, per qualche pranzo sporadico, stranamente mai da sola, ma sempre in compagnia di qualche amico o amica") e che tra lei e il padre non ci fosse un legame profondo come lei stessa aveva sempre asserito.